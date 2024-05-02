عودة القوة الضاربة.. التشكيل المتوقع للزمالك أمام البنك الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - يستعد الفريق الأول لنادي الزمالك لمواجهة نظيره البنك الأهلي في السابعة مساء اليوم الخميس، في الجولة العشرين لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

ووضع البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني لفريق الزمالك، اللمسات النهائية على خطة الأبيض، لمواجهة البنك الأهلي، خلال المران الختامي أمس الأربعاء.

وسوف تشهد مواجهة اليوم عودة القوة الضاربة لنادي الزمالك، ومشاركة ناصر ماهر وعبدالله السعيد بعد غيابهم عن مواجهتي دريمز الغاني بسبب عدهم قيدهم أفريقيا.

وجاء التشكيل المتوقع كالتالي:

حراسة المرمى: محمد عواد.

الدفاع: أحمد فتوح وحسام عبدالمجيد وحمزة المثلوثي وعمر جابر.

الوسط: نبيل عماد دونجا وعبدالله السعيد وناصر ماهر.

الهجوم: أحمد سيد زيزو وسامسون ومصطفى شلبي.

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موعد مباراة الزمالك والبنك الأهلي في الدوري المصري والقناة الناقلة