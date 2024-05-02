شوبير يكشف حقيقة تعاقد الأهلي مع حارس الزمالك.. وبديل الشناوي المحتمل

محمد اسماعيل - القاهرة - كشف الإعلامي أحمد شوبير، حقيقة تفاوض النادي الأهلي مع محمد صبحي حارس مرمى نادي الزمالك، للتعاقد معه، في الفترة المقبلة، وإمكانية رحيل محمد الشناوي عن الفريق الأحمر.

قال أحمد شوبير في برنامجه الإذاعي: "تردد أن النادي الأهلي، يفاوض محمد صبحي حارس مرمى نادي الزمالك، للتعاقد معه في الموسم المقبل، في ظل انتهاء عقده مع الأبيض بنهاية الموسم".

أضاف: "أنا بقول للجميع، كل الكلام ده لا يوجد له أساس من الصحة، الأهلي لم ولن يفاوض محمد صبحي، الناس بتقول أصل محمد الشناوي ممكن يجيله عقد وهيرحل، هقول الحل بسيط البديل سيكون تفعيل عقد الشراء للحراس محمود الزنفلي، ده غير وجود الحراس الصاعدين أيضا".

أكمل: "الحديث عن تعاقد الأهلي مع حارس جديد أصبح أمر صعب جدا وغير مقبول، وليس هذا فقط، بل ويتردد أقاويل ليس لها أي أساس من الصحة داخل الأهلي عن خناقة لاعبين ورحيل لاعبين آخرين وكل هذا كلام خاطئ تماما".

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