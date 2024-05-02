سيدات مشعل بجاية يفزن على الجمعية الرياضية في بطولة أفريقيا للطائرة

ياسر رشاد - القاهرة - تغلب فريق مشعل بجاية الجزائري للكرة الطائرة سيدات، على نظيره الجمعية الرياضية لولاية بجاية الجزائري 3-0، في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم ضمن منافسات بطولة أفريقيا للكرة الطائرة.

وأقيمت المباراة ظهر اليوم على صالة الأمير عبدالله الفيصل بمقر النادي بالجزيرة، وقدم الفريقان مستوى فني مميز، ونجح فريق مشعل بجاية في حسم المباراة بفضل الضربات الساحقة والدفاع المميز.

وجاءت نتيجة الأشواط الثلاثة التي فاز بها مشعل بجاية كالتالي: 25-13، و25-23، و25-15.

مدرب البنك الكيني: تأهلنا لنصف نهائي بطولة أفريقيا للطائرة عن جدارة

أعرب مونالا جافيز المدير الفني لفريق سيدات الكرة الطائرة بنادي البنك التجاري الكيني عن سعادته للفوز على فريق السجون والتأهل للدور نصف النهائي من بطولة أفريقيا التي تقام في ضيافة النادي الأهلي.

وقال مونالا، سعيد بالتأهل للدور نصف النهائي من البطولة، خاصة وأنها جاءت على حساب فريق يعرفنا ونعرفه جيدا، ولكننا نستحق التأهل عن جدارة، وهدفنا حصد اللقب.

وأشار مونالا إلى أن الفريق أغلق صفحة مباراة السجون، وبدأ الاستعداد للدور نصف النهائي، مؤكدا أن فريقه جاهز لمواجهة أي منافس في الدور المقبل.

وتأهل فريق البنك التجاري الكيني للكرة الطائرة سيدات، إلى الدور نصف النهائي بالفوز على نظيره السجون الكيني بنتيجة 3-0، في اللقاء الذي جمع الفريقين ضمن منافسات دور الثمانية بالبطولة.

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