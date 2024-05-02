بالمر يتفوق على جميع لاعبي فانتازي قبل الجولة 36 والأسبوع المزدوج "DGW37"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

يسلط كشافة الدوري الإنجليزي الضوء على اللاعبين الأكثر تحقيقا للنقاط في فانتازي خلال آخر أربع مباريات، وقبل الجولة 36 والأسبوع المزدوج للجولة 37 "DGW37".

ومن المتوقع أن يكون لدى الملايين من المديرين الفنيين في فانتازي خطوط وسط وهجومية متشابهة جدا خلال الجولات المقبلة.

ويلعب ستة فرق مرتين في DGW37 وهم، برايتون، تشيلسي، مانشستر سيتي، مانشستر يونايتد، نيوكاسل يونايتد وتوتنهام هوتسبر.

ويسعى كل مدربي فانتازي لامتلاك أفضل اللاعبين في الفرق السابق ذكرها من الآن.

ونتيجة لذلك، من المتوقع أن يكون لدى العديد من مدربي فانتازي خط وسط يتكون من كول بالمر وفيل فودين، وأنتوني جوردون وسون هيونج مين، وفي خط الهجوم إيرلينج هالاند وألكسندر إيزاك.

من هم أفضل اللاعبين خلال آخر 4 مباريات؟

كول بالمر لاعب تشيلسي هو اللاعب الأكثر تحقيقا للنقاط في فانتازي خلال المباريات الأربع الأخيرة، حيث حقق 53 نقطة بفضل سبعة أهداف وتمريرة حاسمة.

ويليه برونو فرنانديز الذي سجل خمسة أهداف وقدم أيضا تمريرة حاسمة ليحصل على 46 نقطة.

وتألق كيفن دي بروين مع مانشستر سيتي خلال تلك الفترة، حيث شارك البلجيكي في ستة أهداف في مبارياته الأربع الأخيرة، مقارنة بخمسة أهداف لفودين، ويجلس دي بروين خلف زميله مباشرة برصيد 40 نقطة مقابل 41 خلال هذه الفترة.

وفي مكان آخر، يعد جان فيليب ماتيتا لاعب كريستال بالاس، وكاي هافيرتز لاعب أرسنال، وأولي واتكينز لاعب أستون فيلا، وجارود بوين لاعب وست هام يونايتد، من اللاعبين الأكثر تألقا، والذين لديهم مباراة واحدة في DGW37.

وماتيتا هو المهاجم الأكثر تحقيقا للنقاط في فانتازي خلال المباريات الأربع الأخيرة، حيث حقق 33 نقطة بفضل أربعة أهداف وتمريرة حاسمة.

ويتم تسليط الضوء على تأثير هافرتز المتزايد على سعي أرسنال للفوز باللقب من خلال مجموع نقاطه البالغ 14 و13 نقطة في آخر أسبوعين من المباريات.

وعادل واتكينز رصيد الألماني البالغ 31 نقطة خلال مبارياته الأربع الأخيرة، وأدت أهداف المهاجم الثلاثة وتمريرتين حاسمتين إلى إقتراب الفيلا من التأهل لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، حيث يحتل المركز الرابع الآن.

اقرأ أيضا:

"تراجع صلاح".. تعرف على اللاعبين الأكثر شراءً ومبيعًا بالفانتازي قبل الجولة 36