الامارات | الأداء المخيب للفرق الإنجليزية أوروبيا يفقد إنجلترا مكاناً خامساً في دوري الأبطال

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فقد الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم فرصة المشاركة بفريق خامس في دوري أبطال أوروبا خلال المنافسة المجددة والموسعة للموسم المقبل.

أكد فوز بوروسيا دورتموند بهدف نظيف على باريس سان جيرمان في مباراة الذهاب في الدور قبل النهائي لتشامبيونزليغ يوم الأربعاء انضمام ألمانيا إلى إيطاليا في ضمان مقعد إضافي في نسخة البطولة المقبلة.

جرى اعتماد منح المكان الإضافي الخامس على أداء فرق كل دولة هذا الموسم في دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي ودوري المؤتمر الأوروبي، وقام الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) باحتساب متوسطها.

كان أستون فيلا الفريق الإنجليزي الوحيد المتبقي في مسابقات القارة بعدما تأهل إلى الدور نصف النهائي من دوري المؤتمر الأوروبي.

لكن حتى لو واصل مسيرته وفاز بالبطولة، فلن يتمكن فيلا من جمع نقاط كافية لإنجلترا لتخطي ألمانيا، التي ما يزال لديها فريقان في دوري أبطال أوروبا وفريق واحد في الدوري الأوروبي.

فوز دورتموند رفع متوسط نقاط ألمانيا إلى 18.357، بينما أكبر عدد يمكن أن تجمعه إنجلترا هو 18.25.

يعني هذا أن مانشستر يونايتد الفائز ببطولة أوروبا ثلاث مرات سيغيب عن دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، ما يزيد من الضغط على المدرب إريك تين هاغ.

يمنح نظام التصنيف المعمول به في الاتحاد الأوروبي لكرة القدم نقاطا لكل مباراة يفوز بها الفريق أو يتعادل في المنافسات الأوروبية، مع نقاط إضافية مرتبطة بالتقدم إلى مراحل مختلفة.

منذ عام 2005، حظيت إنجلترا بفرصة المشاركة بفريق خامس في دوري أبطال أوروبا في 14 موسما من أصل 19.

وعلى الرغم من وصولها إلى النهائيات في خمس من النسخ الست الماضية، إلا أن الأداء المخيب للآمال للفرق الإنجليزية هذا الموسم دمر فرصها في الحصول على مقعد إضافي.

فشل مانشستر يونايتد ونيوكاسل في التأهل من دور المجموعات، وكانت خسارة مانشستر سيتي في ربع النهائي أمام ريال مدريد هي أسرع خروج لحامل اللقب من المنافسة منذ أربع سنوات.

في الدوري الأوروبي، خرج ليفربول بشكل مفاجئ على يد أتالانتا في الدور ربع النهائي.