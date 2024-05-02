سيدات سوكوسيم السنغالي يفزن على الجمارك النيجيري ببطولة إفريقيا للطائرة

ياسر رشاد - القاهرة - فاز سوكوسيم السنغالي على منافسه الجمارك النيجيري بنتيجة ٣-٢، ضمن منافسات تحديد المراكز من الـ٩ إلى الـ١٢، ببطولة إفريقيا للأندية للكرة الطائرة «سيدات»، التي ينظمها الأهلي حتى ٤ مايو الجاري.

أقيمت المباراة على صالة الأمير عبد الله الفيصل بمقر النادي بالجزيرة، وقدم فريق سوكوسيم السنغالي مباراة قوية تفوق خلالها على نظيره النيجيري، وتميز بدقة الإرسال والاستقبال الجيد، والدفاع القوي على الشبكة، ليحسم الفريق السنغالي اللقاء لصالحه.

تمكن فريق الجمارك النيجيري من الفوز بالشوط الأول بنتيجة ٢٥-١٤، ونجح فريق سوكوسيم السنغالي في الفوز بالشوط الثاني بنتيجة ٢٥- ١٤، وعاد الفريق النيجيري للتقدم في الشوط الثالث بنتيجة ٢٥-٢٣، قبل أن يدرك الفريق السنغالي التعادل من جديد بتفوقه في الشوط الرابع بنتيجة ٢٥-٢٠، وبعد ندية كبيرة بين الفريقين في الشوط الخامس نجح فريق سوكوسيم السنغالي في الفوز بنتيجة ١٥-١١.

ليتو الكاميروني يفوز على الكحول الإثيوبي ببطولة إفريقيا للكرة الطائرة

ليتو الكاميروني تغلب على نظيره الكحول الإثيوبي بنتيجة ٣ - ٠، في إطار مباريات تحديد المراكز من الخامس إلى الثامن ببطولة إفريقيا للكرة الطائرة سيدات، التي ينظمها النادي الأهلي حتى ٤ مايو الجاري.

أقيمت المباراة اليوم على صالة الشهداء بمقر النادي بالجزيرة، وتسيد فريق ليتو الكاميروني المباراة تماما طوال أشواطها الثلاثة، ونجح في التحكم في مجريات اللعب بفضل؛ تركيز اللاعبات وتنفيذ تعليمات الجهاز الفني.

نجح ليتو الكاميروني في الفوز بالشوط الأول بنتيجة ٢٥-١٣، وواصل تفوقه ليفوز بالشوط الثاني بنتيجة ٢٥-١٧، حتى حسم المباراة بالفوز بالشوط الثالث بنتيجة ٢٥ - ١٩.

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