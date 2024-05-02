تشكيل مودرن فيوتشر لملاقاة طلائع الجيش بالدوري

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن تامر مصطفى المدير الفني لفريق مودرن فيوتشر عن تشكيل الفريق لمواجهة طلائع الجيش بالدوري.





وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمود حمدي .

دفاع: باسم علي ، محمود رزق ، علي الفيل ، جوناثان نجويم.

وسط: غنام محمد ، ايموراني حساني ، محمد محمود ، علي زعزع ، هشام عادل.

هجوم: محمد فاروق.

ويجلس على مقاعد البدلاء: أحمد يحيى ،كجالي درامي ، علي ياسر ، محمد صادق ، محمود شعبان ، محمد ربيعة ، ايبا ، عمرو السيسي ، خالد رضا ويستضيف بعد قليل وفي تمام الساعة السابعة مساءً على ملعب ستاد السلام فريق مودرن فيوتشر نظيره فريق طلائع الجيش ضمن منافسات الأسبوع ال٢٠ من دوري نايل.