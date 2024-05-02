وزير الرياضة خلال استقباله هنا جودة: مصر تدعمك وننتظر تتويج أولمبي

ياسر رشاد - القاهرة - التقي الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة اليوم بلاعبه وبطلة المنتخب المصري هنا جودة اليوم بمركز تدريب المنتخبات القومية بالمعادي .

وتوجه وزير الرياضة بحديثه مع بطلة المنتخب المصري لتنس الطاولة هنا جودة أننا هدفنا بالتعاون مع الأسرة من اجل بناء شخصية البطل ونقف خلفك وندعمك في جميع الأوقات ، مضيفا ان مستقبلك الرياضي سيكون مشرقا لكي خاصة وأنتي ما زلتي صغيرة وأمامك الكثير لتحقيقه علي المستوي الرياضي .

ومن جانبها أكدت هنا جوده أنها تبذل اقصي ما بوسعها في التدريب خاصة في ظل الدعم الكبير واللامحدود من وزارة الرياضة من اجل تحقيق افضل النتائج للمنتخب المصري لتنس الطاولة .

