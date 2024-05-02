قبل مواجهة توتنهام.. هل انتهت أزمة محمد صلاح وكلوب؟

يستعد نادي ليفربول، لمواجهة نظيره توتنهام هوتسبير، يوم الأحد المقبل، ضمن منافسات الجولة الـ 36 من الدوري الإنجليزي الممتاز “البريميرليج” موسم 2023 – 2024.

وكانت أزمة قد حدثت بين صلاح وكلوب في مباراة وستهام يونايتد الأخيرة، لحظة نزول صلاح كبديل، حيث تدخل داروين نونيز للفض بينهما.

ونشرت شبكة “سكاي سبورتس”، مقطع فيديو من التدريبات الجماعية لليفربول، اليوم الخميس، والذي شارك فيه الدولي المصري محمد صلاح كاملًا.

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وبدا الفرعون المصري، سعيدًا خلال مران الريدز، وأكدت الشبكة أن الابتسامة لازمت صلاح في أغلب الوقت، وهو ما يظهر خلال الفيديو بالفعل.

ويحتل فريق ليفربول المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 75 نقطة، حصدها الفريق من 35 مباراة.

فيما يأتي فريق أرسنال ف صدارة الدوري الإنجليزي برصيد 80 نقطة، حصدها الفريق من 35 مباراة، ويأتي مانشستر سيتي وصيفًا برصيد 79 نقطة، حصدها من 34 مباراة.