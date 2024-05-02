إيقاف نجم الدوري الإنجليزي شهرين بسبب المراهنات

أعلن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، اليوم الخميس، إيقاف نجم نادي نيوكاسل، ساندرو تونالي، لمدة شهرين مع وقف التنفيذ لانتهاكه قواعد المراهنة.
وقرر الاتحاد الإنجليزي إيقاف الدولي الإيطالي تونالي، لمدة شهرين مع وقف التنفيذ، بعد خرقه قواعد المراهنة التي وضعها الاتحاد.
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واعترف لاعب خط الوسط الإيطالي، بأنه قام بالمراهنة على 50 مباراة كرة قدم، من بينهم 4 مباريات لنيوكاسل يونايتد.
وأصدر نادي نيوكاسل، بيانًا رسيمًا، جاء فيه: “تم إيقاف لاعب خط الوسط ساندرو تونالي لمدة شهرين مع وقف التنفيذ من منافسات كرة القدم من قبل لجنة تنظيمية مستقلة بعد إعلانه عن انتهاكات لقواعد المراهنة في الاتحاد الإنجليزي”.
وأضاف: “كما تم تغريمه مبلغ 20 ألف جنيه إسترليني وحذره الاتحاد الإنجليزي بشأن سلوكه المستقبلي”.
وتابع البيان: “تم تعليق فترة الحظر بالكامل طوال موسم 2024/25، مما يعني أنه سيكون متاحًا للعودة إلى كرة القدم التنافسية عند انتهاء العقوبة الحالية لمدة عشرة أشهر التي فرضها الاتحاد الإيطالي لكرة القدم (FIGC) في 27 أكتوبر 2023”.
وأردف: “بشرط ألا يرتكب أي خرق آخر لقواعد الرهان الخاصة بالاتحاد الإنجليزي خلال فترة التعليق، فلن يقضي ساندرو أي جزء من عقوبة الشهرين”.
واستطرد: “وكما أقر الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم في الأسباب المكتوبة للجنة التنظيمية المستقلة، فإن مستوى المساعدة التي قدمها اللاعب من خلال الإحالة الذاتية والتعاون الكامل مع التحقيق اللاحق كان استثنائيًا وغير مسبوق”.
وأضاف البيان: “وقد اعترف الدولي الإيطالي، بشكل كامل فيما يتعلق بنشاط الرهان الذي قام به، وقام بذلك في ظروف لم يكن هناك أي دليل آخر يدعم إجراءات سوء السلوك”.
وأتم: “يواصل ساندرو اتباع الخطة العلاجية والبرنامج التعليمي بدعم كامل من النادي وسيواصل التدريب مع زملائه في الفريق”.