إيقاف نجم الدوري الإنجليزي شهرين بسبب المراهنات

أعلن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، اليوم الخميس، إيقاف نجم نادي نيوكاسل، ساندرو تونالي، لمدة شهرين مع وقف التنفيذ لانتهاكه قواعد المراهنة.

وقرر الاتحاد الإنجليزي إيقاف الدولي الإيطالي تونالي، لمدة شهرين مع وقف التنفيذ، بعد خرقه قواعد المراهنة التي وضعها الاتحاد.

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واعترف لاعب خط الوسط الإيطالي، بأنه قام بالمراهنة على 50 مباراة كرة قدم، من بينهم 4 مباريات لنيوكاسل يونايتد.