مدافع منتخب فرنسا يغيب عن يورو 2024

كشفت تقارير صحفية عن احتمالية غياب مدافع منتخب فرنسا لوكاس هيرنانديز لاعب باريس سان جيرمان، عن بطولة يورو 2024، بسبب الإصابة.

وتنطلق بطولة اليورو 2024 في ألمانيا من الفترة 14 يونيو إلى 14 يوليو.

وكان قد تعرض لوكاس هيرنانديز للإصابة في الشوط الأول من مباراة فريق سان جيرمان ضد بروسيا دورتموند، أمس الأربعاء، ضمن منافسات نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

ووفقًا لـ جريدة “ليكيب” الفرنسية فهناك شك حول إمكانية مشاركة لوكاس هيرنانديز في يورو 2024 بسبب الإصابة التي تعرض لها.

وتعرض الدولي الفرنسي لوكاس هيرنانديز للإصابة، بعد محاولته لمنع فولكروج لاعب دورتموند من تسجيل الهدف الأول للفريق الألماني.

أقرأ أيضًا.. نجم باريس سان جيرمان يغادر مباراة دورتموند مصابًا في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا

وتابعت التقارير أن إصابة لوكاس تضاعفت حيث ركبته متورمة، ولا يمكن التأكد من طبيعة الإصابة.

وواصل التقريري أن هيرنانديز لن يخوض مباراة الإياب ضد دورتموند في نصف نهائي دوري الأبطال الأسبوع المقبل.

وأختتم التقرير أن لوكاس سيخضع للأشعة بالرنين المغناطيسي على ركبته، اليوم الخميس.

يذكر أن ديدييه ديشامب مدرب منتخب فرنسا سيعلن عن قائمة الديوك لبطولة يورو 2024 يوم 16 مايو.