"متولي" يقود دفاع الأهلي أمام الجونة.. و"كولر" يرفض المجازفة ب "ياسر"

ياسر رشاد - القاهرة - استقر الجهاز الفني للأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر ، على عودة محمود متولي لقيادة خط الدفاع في مباراة الجونة القادمة بالدوري.

ويغيب رامي ربيعة عن مباراة الجونة، بسبب الإيقاف لتراكم الانذارات، بعد حصوله على البطاقة الصفراء خلال مباراة الإسماعيلي الأخيرة.

وعاد متولي للمشاركة في المباريات خلال الفترة الماضية، رغم غيابه طول الموسم، بسبب تكرار الإصابات.

ويرفض الجهاز الفني للأهلي المجازفة بمشاركة ياسر ابراهيم العائد من الإصابة في مواجهة الجونة، رغم جاهزيته ومشاركته في التدريبات الجماعية بصورة طبيعية خلال الفترة الأخيرة.

ويخشى الجهاز الفني للأهلي من تجدد إصابة ياسر ابراهيم قبل المواجهة المرتقبة مع الترجي التونسي المقرر لها يوم 18 مايو الجاري في ذهاب نهائي دوري ابطال افريقيا.

ويلتقي الأهلي مع الجونة في السابعة مساء السبت القادم، ضمن منافسات الجولة 21 من بطولة الدوري الممتاز.

وفاز الأهلي على الإسماعيلي بنتيجة ٢-١، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب الجيش ببرج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة العشرين لبطولة الدوري الممتاز.