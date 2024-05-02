ديربي لندن .. تشكيل توتنهام في مواجهة البريميرليج المرتقبة أمام تشيلسي

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن الجهاز الفني لفريق توتنهام ، التشكيل الأساسي للاعبيه في مواجهة تشيلسي التي تنطلق في التاسعة والنصف مساء اليوم الخميس على ملعب ستامفورد بريدج في لقاء مؤجل من الجولة 26 للدوري الإنجليزي.





ويمثل توتنهام في اللقاء كل من ..

حراسة المرمى: فيكاريو.

الدفاع: بيدرو بورو-كريستيان روميرو- فان دي فن- إيمرسون.

الوسط: بيسوما- باب سار- هيونج مين سون- برينان جونسون- ديان كولوسيفسكي.

الهجوم: ريتشارليسون.

ويلعب تشيلسي مواجهة الليلة محتلاً المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 48 نقطة، بينما يأتي توتنهام هوتسبير في المركز الخامس برصيد 60 نقطة.