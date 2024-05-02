أهلي جدة يتقدم برباعية على ضمك بالشوط الأول

ياسر رشاد - القاهرة - يتقدم فريق أهلي جدة على نظيره ضمك برباعية نظيفة في الشوط الأول من المباراة المقامة بينهما ضمن منافسات الدوري السعودي.

أهداف الأهلي حملت توقيع كل من زياد الجهني وفراس البريكان ورياض محرز وروبرتو فيرمينو.

ويغيب طارق حامد عن صفوف ضمك بسبب الإصابة التي تعرض لها في الفترة الأخيرة.

ويحتل الأهلي المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري السعودي وهو في جعبته 52 نقطة من 28 مباراة، بواقع 15 انتصار، و 7 تعادلات، وتلقى الهزيمة في 6 مباريات.

يحتل ضمك المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري السعودي، وذلك برصيد 38 نقطة من 29 مباراة، بواقع 10 انتصارات و 8 تعادلات، وتلقى الهزيمة في 11 مباراة.

تشكيل أهلي جدة أمام ضمك

حراسة المرمى: إدوارد ميندي.

خط الدفاع: روجر إيبانيز- ميريح ديميرال- عبد الباسط هندي- عبد الله العمار.

وسط الملعب: فرانك كيسي- زياد الجهني- رياض محرز- ألان سانت ماكسيمان.

خط الهجوم: فراس البريكان- روبيرتو فيرمينو