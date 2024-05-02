محرز يحقق رقمًا تاريخيًا مع الاهلي في الدوري السعودي بعد هدفه أمام ضمك

نجح رياض محرز، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي، في تحقيق رقم تاريخي، بعد هدفه في شباك ضمك.

واستطاع رياض محرز أن يسجل الهدف الثالث لصالح الاهلي في شباك ضمك، في الدقيقة 19 عن طريق ركلة جزاء.

وبهذا الهدف، فقد أصبح رياض محرز، أول لاعب في تاريخ أهلي جدة، خلال الدوري السعودي للمحترفين، يستطيع تسجيل 10 أهداف وصناعة 10 أهداف في موسم واحد.

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وتمكن رياض محرز من تسجيل 10 أهداف خلال الموسم الحالي مع الاهلي في الدوري السعودي للمحترفين، فيما صنع 11 آخرين.

وحتى الآن يتقدم أهلي جدة بأربعة أهداف مقابل لا شيء أمام نظيره ضمك، ضمن منافسات الجولة الثلاثين من بطولة الدوري السعودي للمحترفين.

جدير بالذكر أن الراقي يحتل المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 55 نقطة.