"بينهم فلسطين".. كيف وصلت قمصان كرة قدم إلى قاعة المحكمة؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

تسببت قمصان فريق نهضة بركان المغربي، في إثارة الجدل، خلال الفترة الماضية، ووصلت التوترات السياسية، بين المغرب والجزائر، إلى ملاعب كرة القدم وقاعة المحكمة.

وأضاف الفريق المغربي خريطة لبلاده، تتضمن منطقة متنازع عليها، قبل مواجهة اتحاد العاصمة الجزائري، في نصف نهائي الكونفدرالية الإفريقية، مما أدى إلى حجز ملابس الفريق في مطار الجزائر، ورفض الجانب الآخر لعب اللقب.

وتنص لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، على عدم تضمين بيانات أو صور سياسية أو شكل بلد أو إقليم في ملابس الفريق، ولكن الاتحاد الإفريقي "كاف" سمح لنهضة بركان، ارتداء قميص يتضمن خريطة بلاده، وقال فيفا في تصريحات لصحيفة "ذا أثيليتك"، إن كاف هو المسؤول بصفته منظم المسابقة.

وبعدها صادر الجانب الجزائري، ملابس الفريق المغربي، وقال رئيس نهضة بركان حكيم بن عبد الله، آنذاك: "لن نقترح خيارات أخرى، ولن نستسلم للابتزاز، لأن أرضنا غير قابلة للتفاوض"، وطلب الاتحاد الجزائري من كاف، منع استخدام هذه القمصان، لكن رفض الطلب يوم المباراة، وبعدها وضع الأول القمصان البديلة التي لا تتضمن خريطة، في غرفة ملابس الخصم، ورفض نهضة بركان نزول الملعب.

واعتبر كاف أن اتحاد العاصمة الجزائري خاسرا المباراة، وفي مباراة الإياب التي كان مقرر لها يوم 28 أبريل في المغرب، رفض الطرف الجزائري لعب المباراة، واعتبره كاف خاسرا 3-0.

ووصل الأمر إلى تشكيل المحكمة الرياضة، لجنة للحكم في الوضع، بعدما صعد اتحاد العاصمة الجزائري الأمر إلى المحكمة الرياضة، وقالت الأخيرة: "يتبادل الطرفان حاليًا المذكرات المكتوبة ويتم تعيين لجنة التحكيم التي ستقرر الأمر، بمجرد تشكيلها، ستصدر لجنة التحكيم تعليمات للمرحلة التالية من الإجراءات، بما في ذلك عقد جلسة استماع".

وهذه ليست المرة الأولى التي تؤثر فيها الأمور السياسية على كرة القدم، وفي عام 2020، انسحبت جنوب أفريقيا من بطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم داخل القاعة، التي كانت مقامة في مدينة العيون كبرى حواضر الصحراء المغربية، بسبب ضغط الجانب الجزائري على الإفريقي، لنفس الأسباب السياسية المتعلقة بالأرض.

وبعدها بعام، انسحب منتخب المغرب تحت 23 عاما، من بطولة كأس أمم أفريقيا للمحليين (شان)، في الجزائر،وذلك قبل 24 ساعة من البطولة، بعد رفض رحلة مباشرة إلى البلد المضيف.

وفي بطولة أوروبا 2020، اشتكت روسيا إلى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، بعدما ظهرت أوكرانيا على قمصانها خريطة تشمل شبه جزيرة القرم، التي تحتلها روسيا منذ عام 2014، وانتهى الأمر بأنهم سمح لهم ولكن مع حذف عبارة "المجد للأبطال" من الياقات بسبب الدلالات العسكرية.

وفي واقعة أخرى، تم تغريم نادي فلسطينو التشيلي من قبل اتحاد كرة القدم التشيلي، في عام 2014، بعدما كتب رقم 1 على ظهر قمصانه، على شكل خريطة فلسطين قبل 1948، وقال النادي حينها: "من أجلنا وفلسطين الحرة ستظل دائما فلسطين التاريخية، لا أقل من ذلك"، إلا أنهم منعوا من الظهور بهذه القمصان.

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