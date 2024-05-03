ميدو: أنصح الأهلي بتسويق محمد الشناوي في السعودية

ياسر رشاد - القاهرة - طالب أحمد حسام ميدو إدارة الأهلي بتسويق محمد الشناوي حارس مرمى الفريق الأول في السعودية بعد بالمستوى الذي يقدمه مصطفى شوبير مع الفريق خلال الفترة القادمة.

وحقق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الفوز بهدفين مقابل هدف على نظيره الإسماعيلي خلال المواجهة التي أقيمت بينهما في إطار منافسات الجولة العشرون من مسابقة دوري نايل.

وقال ميدو في تصريحات عبر برنامجه الريمونتادا، المذاع على قناة المحور: "مصطفى شوبير يقدم أداء متميز مع الأهلي خلال الفترة الأخيرة ويستحق التواجد في حراسة مرمى الأهلي".

وتابع: "لابد وأن يدفع كولر بمحمد الشناوي في مباريات الدوري لتجهيزه خلال الفترة القامة.

وتابع: "في ظل تألق شوبير أنصح الأهلي بتسويق الشناوي في السعودية والحصول على مبلغ جيد يساهم في انتعاش خزينة الأهلي".

وأكمل: "احتراف الشناوي في السعودية مقابل 3 أو 4 مليون دولار، سيدخل العملة الصعبة للنادي الأهلي والكل سيستفيد من ذلك، خاصة بعد مستوى مصطفى شوبير الذي طمأن المسؤولين داخل النادي الأهلي".