طبيب الزمالك: شلبي والزناري لن يلحقا بذهاب نهائي الكونفدرالية

ياسر رشاد - القاهرة - أكد دكتور محمد أسامة، رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، مصطفى شلبي اشتكى من العضلة الضامة بينما عانى الزناري من ألم في العضلة الخلفية.

وقال أسامة في تصريحات لبرنامج "زملكاوي"، مع الإعلامي مينا ماهر، المُذاع على قناة الزمالك: "مصطفى الزناري كان يريد استكمال المباراة رغم إصابته بشد في العضلة الخلفية ولكن كنا نريد الحفاظ عليه خوفا من تفاقم الإصابة".

وأضاف: "إصابة مصطفى شلبي قوية ومن الصعب تواجد الثنائي في مباراة الذهاب لنهائي كأس الكونفدرالية أمام نهضة بركان المغربي".

وتابع: "بدأنا اليوم وضع برنامج علاجي وتأهيلي لشلبي والزناري من أجل أن يلحقا بإياب نهائي الكونفدرالية".