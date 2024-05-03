منافس الزمالك.. نهضة بركان يغادر كأس العرش بعد الخسارة أمام الجيش الملكي

غادر نادي نهضة بركان، منافسات دور 32 من عمر مسابقة كأس العرش المغربي، بعد الخسارة أمام الجيش الملكي، بركلات الترجيح، اليوم الخميس.

وحل فريق الجيش الملكي ضيفا على نهضة بركان، على أرضية الملعب البلدي ببركان، في تمام الساعة الثامنة، من مساء اليوم الخميس.

سجل أهداف نهضة بركان، كل من يوسف الفحلسي في الدقيقة 62، وجبريل أوتارا عند الدقيقة 90.

وجاءت أهداف الجيش الملكي عن طريق، محمد ربيع حريمات، عند الدقيقة 58 من ركلة جزاء، وتيميسانغ أوربيوني، عند الدقيقة 69.

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وجاءت تشكيلة “نهضة بركات” على الشكل التالي:

حراسة المرمى: حمزة حمياني

خط الدفاع: عادل تاحيف، حمزة الموساوي، يوسوفو دايو وعبد الحق عسال.

خط الوسط: ياسين لبحيري، أيوب خيري ومحمد المواربيط.

خط الهجوم: يوسف الفحلي، يوسف مهري وبول فالير باسين.

وضرب نادي الزمالك موعدًا مع نهضة بركان المغربي في نهائي الكونفيدرالية الإفريقية، وذلك بعد فوزه على فريق دريمز الغاني بثلاثية دون رد في نصف النهائي.

ومن المقرر أن يلتقي نادي الزمالك نظيره نهضة بركان المغربي في نهائي الكونفيدرالية الإفريقية يومي 12 و19 مايو المقبل.