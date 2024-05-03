جوميز يرد على ميدو حول فيديو "غرفة خلع الملابس"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد خيري ويوسف محمد:

نفى البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، كل ما أثير خلال الساعات الماضية، حول غضبه بسبب قيام أحد المسؤولين داخل نادي الزمالك، بنشر الفيديو الخاص به أثناء تحفيز اللاعبين بين شوطي مباراة دريمز.

وقال جوميز في المؤتمر الصحفي عقب نهاية مباراة الزمالك والبنك الأهلي: " ليس لدى حسابات على السوشيال ميديا ولا أتابعها، وسمعت أن هناك غضب مني بسبب الفيديو المنتشر قبل مباراة دريمز".

وأشار جوميز: "إنه لا يوجد أي أزمة بخصوص هذا الفيديو، وأن النادي قام بنشره بهدف تحفيز اللاعبين وهو شيء إيجابي".

وكان أحمد حسام ميدو لاعب نادي الزمالك السابق ومقدم البرامج الحالي، أعلن أمس الأربعاء، خلال برنامج "الريمونتادا" الذي يقدمه على قناة "المحور، وجود حالة من الغضب لدى المدير الفني جوزيه جوميز، بسبب نشر الفيديو الخاص به أثناء تحفيز اللاعبين بين شوطي مباراة دريمز، في نصف نهائي الكونفدرالية.

وأكد ميدو في تصريحاته، أن المدير الفني للفارس الأبيض، قام بتوجيه العتاب إلى المسؤولين داخل نادي الزمالك والمتسببين في نشر الفيديو دون علمه.

وتمكن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، من تحقيق الفوز على حساب نظيره البنك الأهلي، بنتيجة هدف دون مقابل، في اللقاء الذي جمع بين الفريقين اليوم، ضمن منافسات الجولة ال 20 ببطولة الدوري المصري الممتاز.

وبهذا الفوز رفع الزمالك رصيده إلى النقطة رقم 24 في المركز الـ12 بجدول ترتيب الدوري المصري، فيما توقف رصيد البنك الأهلي عند النقطة 18 في المركز الـ15 بجدول المسابقة.