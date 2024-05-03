الزمالك يخسر المركز الثالث في كأس مصر لكرة السلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

خسر الفريق الأول لكرة السلة بنادي الزمالك من الجزيرة، بنتيجة 77-67، في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم، في إطار منافسات تحديد صاحب المركز الثالث والميدالية البرونزية في بطولة كأس مصر لكرة السلة.

ويواجه الأهلي نظيره الاتحاد، حاليا، في نهائي كأس مصر، ويتقدم الفريق السكندري على الأحمر بـ11 نقطة.

وحصد الاتحاد السكندري آخر لقب كأس مصر له، في عام 2021، على حساب الأهلي، ويعد النهائي الحالي هو الرابع على التوالي، بين الثنائي، في آخر 5 نسخ.

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