"كسبت الرهان مع اللاعبين".. جوميز يكشف سبب الفوز على البنك الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد خيري

علق البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على فوز فريقه على حساب البنك الأهلي، بنتيجة هدف دون مقابل، في اللقاء الذي جمع بين الفريقين

وقال جوميز في المؤتمر الصحفي عقب نهاية المباراة: "البنك الأهلي غير طريقة لعبه في مباراة اليوم واعتمد على الضغط من الأمام وكنا نعمل حساب ذلك جيدا".

وأضاف: "لعبنا اليوم من البداية دون مهاجم بسبب الإصابات التي نتعرض لها، وراهنت على ذكاء اللاعبين في حصد الثلاثة نقاط ".

وتابع: "قررنا خروج زيزو من أجل إراحته، ونزل محمد عاطف لشغل نفس مركزه ولعب عبدالله السعيد في وسط الملعب".

وواصل: "رحلة غانا لم تتعبنا ولكن الحرارة والرطوبة كانت أمور صعبة للغاية وأعتقد أنها أشياء صغيرة سوف نستطيع التغلب عليها مع عودة اللاعبين المصابين".

وأكمل: "التغييرات المبكرة لم تغيير من الطريقة بالشكل الكبير، ولكننا تأثرنا بعض الشيء، وسامسون لاعب يستطيع اللعب في أكثر من مركز، ويجيب الوقوف على الكرة جيدا، لذلك من الممكن أن استخدمه في مركز تحت المهاجم".

واختتم جوميز تصريحاته: "ناصر منسي ليس خارج الخطط، هو تواجد على دكة البدلاء، وعدم مشاركة محمد شحاتة نظرا لوجود دونجا وعبدالله السعيد ومعهم أحمد حمدي ولكن شحاتة لاعب مميز".

ورفع الفارس الأبيض رصيد من النقاط إلى النقطة رقم 24 في المركز الـ12 بجدول ترتيب الدوري المصري، فيما توقف رصيد البنك الأهلي عند النقطة 18 في المركز الـ15 بجدول المسابقة.