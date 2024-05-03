مباريات اليوم بنصف نهائي بطولة إفريقيا للكرة الطائرة

ياسر رشاد - القاهرة - تستكمل منافسات بطولة إفريقيا للأندية لكرة الطائرة سيدات وتقام اليوم مباريات نصف النهائي على صالة الأمير عبدالله الفيصل.

إقرأ أيضًا..

ويشهد اليوم الجمعة 7 مباريات وذلك على النحو التالي:

مباريات نصف النهائي:

• الزمالك X البنك التجاري الكيني (6 مساء- صالة الأمير عبدالله الفيصل).

• الأهلي X الأنابيب الكيني (8 مساء - صالة الأمير عبدالله الفيصل).

مباريات تحديد المراكز:

• سان دوني جزر رينيون X ناصرية بجاية الجزائري (2 ظهرا - صالة الأمير عبدالله الفيصل).

• الجمارك النيجيري X الجمعية الرياضية لولاية بجاية الجزائري (2 ظهرا - الشهداء).

• مشعل بجاية الجزائري X سوكوسيم السنغالي (4 عصرا - صالة الأمير عبدالله الفيصل).

• الكحول الإثيوبي X مايو كاني الكاميروني (4 عصرا - صالة الشهداء).

• السجون الكيني X ليتو الكاميروني (6 مساء - صالة الشهداء).