إحتفالات صاخبة لجماهير الإتحاد السكندري بعد التتويج بكأس السلة

ياسر رشاد - القاهرة - أحتفل جماهير وعشاق نادى الاتحاد السكندرى بحصول الفريق الاول لكرة السلة بكأس مصربعد تغلبه على منافسه الأهلى في الثواني الأخيرة بفضل ثلاثية اللاعب أحمد عادل “ دولا” التى أنهت المباراة إكلينيكياً.

وأستقبل جماهير الاتحاد فجر اليوم أتوبيس فريق الاتحاد فور وصوله مقر النادى الرئيسى بالشاطبى بالطبلة والمزمار مرددين هتافات النادى الشهيرة ومنها “ صباح الخير صباح النصر .. احنا ملوك السلة فى مصر ”

كما حمل الجماهير المدير الفنى الكابتن أحمد عمر “ ابن النادى ” على الاعناق كما حملوا “دولا” " ابن النادى أيضا صاحب ثلاثية القاضية ممكن

وأستمرت إحتفالات الجماهير بالفريق فى محيط الشاطبى وبداخل النادى حتى صباح اليوم