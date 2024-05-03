جاهزية ثنائي الاهلي للمشاركة أمام الجونة بـ الدوري

تلقى النادي الاهلي، اليوم الجمعة، خبرًا سارًا بعودة ثنائي الفريق وجاهزيته للمشاركة في المباريات خلال الفترة المقبلة بعد تعافيهما من الإصابات.

سيلاقي المارد الأحمر في مباراته القادمة نظيره الجونة، في إطار منافسات بطولة الدوري المصري.

وأصبح الثنائي ياسر إبراهيم والمالي أليو ديانج، جاهزين للمشاركة في مباريات الفريق، بعد تعافيهما من الإصابات، التي ضربتهما خلال الفترة الماضية.

ومن المتوقع ظهور المدافع ياسر إبراهيم، ولاعب خط الوسط أليو ديانج، في قائمة النادي الاهلي، استعدادًا لمواجهة الجونة غدا السبت.

وتعافى المدافع ياسر إبراهيم، من إصابة العضلة الخلفية التي تعرض لها مؤخرًا.

وعلى الجانب الأخر انتهى أليو ديانج من البرنامج التأهيلي الخاص به بعد جراحة منظار الركبة التي خضع لها.

وانتظم الثنائي في التدريبات الجماعية تمهيدًا للمشاركة في المباريات المقبلة.

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ويحتل الفريق الكروي بالنادي الاهلي المركز الحادي عشر في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 24 نقطة، فيما يتواجد الإسماعيلي في المركز الثالث عشر برصيد 19 نقطة.