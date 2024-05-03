بيريرا: "يوجد ثلاثة حكام رسبوا مرتين في اختبارات اللياقة البدنية"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

علق البرتغالي فيتور بيريرا رئيس لجنة الحكام، على تعرضه للانتقاد بسبب عدم اختيار الحكام الكبار، لإدارة بعض المباريات، مشيرا إلى أن هناك ثلاثة حكام رسبوا مرتين في اختبار اللياقة البدنية.

وقال بيريرا في تصريحات عبر قناة أون تايم سبورتس: "لدي 9 مباريات أسبوعيا ولدي 34 حكما، كل أسبوع لدي 9 أصدقاء و27 عدوًا".

وأضاف: "الحكام الثلاثة محمود عاشور ومحمد صباحي ومحمد الحنفي، رسبوا مرتين في اختبار اللياقة البدنية، وليس لدي أي مشكلة مع أي منهم".

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