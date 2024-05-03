"الأمر تم حله".. يورجن كلوب يتحدث عن خلافه مع صلاح قبل مباراة توتنهام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

تحدث الألماني يورجن كلوب المدير الفني لليفربول الإنجليزي، عن المشادة الكلامية التي حدثت بينه وبين محمد صلاح، خلال مباراة الفريق السابقة ضد وست هام يونايتد.

وقال كلوب في تصريحات نقلتها قناة سكاي سبورتس: "الأمر تم حله بشكل كامل ولا مشاكل بيننا، وإذا كنا لا نعرف بعضنا منذ فترة طويلة، فلست متأكدا كيف كان للأمر أن ينتهي، لكننا نحترم بعض، لذلك لا مشكلة حقا الأمور جيدة الآن وننظر إلى الأمام".

ويستعد ليفربول لمواجهة توتنهام، في السادسة والنصف مساء الأحد المقبل، في إطار منافسات الجولة الـ36 من مسابقة الدوري الإنجليزي.

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