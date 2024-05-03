"استحق وعلاقة حب وتآخ".. الأهلي يهنئ الاتحاد السكندري بالفوز بكأس مصر لكرة السلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

هنأ النادي الأهلي، في بيان رسمي، نظيره الاتحاد السكندري، عقب فوز الفريق ببطولة كأس مصر لكرة السلة.

وقال الأهلي في بيان نشر على الحساب الرسمي للنادي عبر موقع "فيسبوك": "خالص التهاني لنادي الاتحاد السكندري الشقيق ببطولة كأس مصر لكرة السلة، استحق الفوز وبذل لاعبوه جهدا كبيرا ونؤكد على أن العلاقة بين النادي الأهلي ونادي الاتحاد العريق أكبر من أي بطولة، علاقة تاريخية وطيدة على مر الأجيال، أيضا التهنئة واجبة لجماهير الإسكندرية المحبة لكرة السلة والتي ترتبط دوما بعلاقة حب وتآخ مع جماهير الأهلي".

وحقق الاتحاد السكندري لكرة السلة، لقب كأس مصر، عقب الفوز مساء أمس على الأهلي، في مباراة النهائي.