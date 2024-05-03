عودة ثنائي.. تعرف على تطورات مصابي الأهلي قبل مواجهة الجونة

محمد اسماعيل - القاهرة - شهدت الفترة الماضية تطورات في موقف مصابي النادي الأهلي من المشاركة في المباريات المقبلة.

وأكد مصدر لموقع "الخليج 365" أن أحمد عبد القادر سيغيب لمدة أسبوعين، بسبب الإصابة بشد من الدرجة الثانية في العضلة الخلفية.

وعن الشناوي، أوضح المصدر أن حالته مطمئنة وآلام السمانة بدأت تزول تدريجيا ومن الممكن لحاقه بمباراة الاتحاد السكندري.

وكشف المصدر عن جاهزية أليو ديانج وياسر إبراهيم، وقرار مشاركتهما في يد السويسري مارسيل كولر.

وأوضح أن محمد الضاوي كريستو لا يعاني من أي إصابات وقرار استبعاده فني بحت.

ويلاقي الأهلي نظيره الجونة غدا السبت، ضمن مواجهات الجولة 21 من الدوري المصري الممتاز.

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