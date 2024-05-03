فانتازي.. كل ما تريد معرفته عن الجولة 36 من الدوري الإنجليزي

محمد اسماعيل - القاهرة - تنطلق الجولة 36 بالدوري الإنجليزي اليوم، الجمعة، لذا يسعى لاعبو فانتازي لاختيار التشكيل الأمثل لتحقيق أعلى النقاط خلال الجولة.

ولمساعدتكم نستعرض لكم عدد من الموضوعات، يمكنكم الإطلاع عليها قبل انطلاق الجولة:

"تراجع صلاح".. تعرف على اللاعبين الأكثر شراءً ومبيعًا بالفانتازي قبل الجولة 36

شهدت الانتقالات للجولة 36 بفانتازي الدوري الإنجليزي تراجع كبير في نسبة ملكية نجم ليفربول محمد صلاح (13.5 مليون جنيه استرليني)، عقب تراجع مستواه خلال الفترة الماضية..لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

بالمر يتفوق على جميع لاعبي فانتازي قبل الجولة 36 والأسبوع المزدوج "DGW37"

يسلط كشافة الدوري الإنجليزي الضوء على اللاعبين الأكثر تحقيقا للنقاط في فانتازي خلال آخر أربع مباريات، وقبل الجولة 36 والأسبوع المزدوج للجولة 37 "DGW37"..لمزيد من التفاصيل اضغط هنا