اخبار الرياضه

كلوب عن خلافه مع صلاح: تم حل المشكلة بالكامل

0 نشر
0 تبليغ

الشارقة - اميمة ياسر - أعلن المدرب الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق الإنجليزي، عن انتهاء الخلاف الذي حدث بينه وبين محمد صلاح مهاجم الفريق.

وقال كلوب، في مؤتمر مباراة توتنهام، عن المشكلة الاخيرة مع محمد صلاح: "تم حلها بالكامل، لا توجد اي مشكلة، نعرف بعضنا البعض منذ فترة طويلة ونحترم بعضنا البعض كثيرًا."

شارك النجم المصري محمد صلاح في تدريبات فريق ليفربول، استعدادا للمباراة المرتقبة أمام توتنهام المقرر إقامتها في السادسة والنصف من مساء يوم الأحد المقبل، ضمن منافسات الجولة 36 من بطولة الممتاز للموسم الحالي 2023-24.

يأتى ذلك في الوقت الذي شهدت الأيام الماضية خلافًا حادًا بين محمد صلاح ومدربه الألماني يورجن كلوب، بسبب جلوس الفرعون على مقاعد بدلاء الريدز في مباراة وست هام الأخيرة في البريميرليج.

الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا