الامارات | موعد القمة الإيطالية بين يوفنتوس وروما بتوقيت الإمارات

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يتحوّل الصراع في الدوري الإيطالي لكرة القدم بعد حسم انتر للقب، إلى معركة المركز الخامس المؤهل الى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل على وجه الخصوص، وستكون الأنظار شاخصة إلى موقعة روما ويوفنتوس على الملعب الاولمبي الأحد (الساعة 22:45 بتوقيت الإمارات) ضمن المرحلة الخامسة والثلاثين.

ويدور صراع مستمر على المراكز سواء المؤهلة الى دوري الابطال والدوري الاوروبي "يوروبا ليغ" والكونفرنس ليغ، فضلا عن معركة الهروب من منطقة الهبوط.

وبعد ان تعادل روما الاسبوع الماضي امام نابولي، ضمن ميلان بطاقة التأهل الى المسابقة الاوروبية المرموقة، مما يجعل من مباراته امام جنوى هامشية باستثناء معركة المركز الثاني، خصوصا ان الاخير ضمن ايضا بقاءه في دوري الاضواء الموسم المقبل.

لكنّ اللغز الأكبر المحيط بـ "الروسونيري"، هو من سيخلف المدرب ستيفانو بيولي الموسم المقبل، حيث اشارت تقارير الى نية جماهير الفريق التعبير عن احتجاجهم خلال مباراة الاحد للمطالبة بتحديد من سيكون على رأس الجهاز الفني بعد موسم مخيّب نسبيا شهد خروجهم من ربع نهائي الدوري الاوروبي ايضا.

وعبّرت جماهير الفريق الفائز بلقب الدوري 19 مرة عن رفضها تولي المدرب الاسباني جولن لوبيتيغي زمام الامور، لكن يبدو انّ النادي غير مقتنع بفكرة التعاقد مع مدرب مكلف ماديا على غرار انتونيو كونتي.

في المقابل، لم يحسم بعد يوفنتوس بطاقة تأهله قبيل زيارته الى معقل روما، حيث يتقدم بفارق ست نقاط عن اتالانتا السادس الذي يملك ايضا مباراة اقل مع سعي الاخير لاحتلال احد المراكز الخمسة الاولى.

واتخذ اداء السيدة العجوز منحى انحداريا لافتا منذ اواخر شهر يناير، إذ حقق فوزين فقط في مبارياته الـ 13 الاخيرة في الدوري، وسط سلسلة من المستويات الباهتة التي تضع منصب المدرب ماسيميليانو أليغري على المحك.

وسيتمكن بولونيا مفاجأة الموسم من التقدم الى المركز الثالث على حساب يوفي في حال فوزه في المباراة الافتتاحية للجولة امام مضيفه تورينو الجمعة، حيث يواصل الفريق سعيه للتأهل الى دوري الابطال للمرة الاولى في العصر الحديث.

ويتقدم فريق المدرب تياغو موتا بفارق ست نقاط عن اتالانتا ويتفوّق ايضا في المواجهات المباشرة معه، في حال تساوي الفريقين بنفس رصيد النقاط.

ويخوض اتالانتا مباراة لا يفترض ان تكون صعبة امام ساليرنيتانا الذي سيهبط الى الدرجة الثانية مع نهاية الموسم، الاثنين، وهو لا يتخلف سوى بنقطتين عن روما، والمفارقة انّ اتالانتا وروما سيتواجهان الاسبوع المقبل في قمة مفصلية.

وتعد المباراتان المقبلتان لفريق العاصمة في غاية الاهمية بالنسبة لآماله بالتأهل الى دوري الابطال، الا انه سيدخل مباراته امام يوفنتوس بعيد خسارته على ارضه وبين جماهيره امام باير ليفركوزن الالماني 0-2 في ذهاب الدور نصف النهائي لمسابقة اليوروبا ليغ الخميس.

ولا يزال فريق العاصمة الآخر لاتسيو في قلب المنافسة حيث يحتل المركز السابع بفارق اربع نقاط عن روما، وسيحلّ ضيفاً على مونتسا السبت.

وستكون هذه المرحلة مهمة أيضا بالنسبة للفرق الساعية للهروب من مصير ساليرنيتانا، حيث يستضيف امبولي نظيره فروزينوني، ويتقدم الفريقان بفارق نقطتين فقط عن منطقة الهبوط.

ويواجه أودينيزي المأزوم والـ 18 في الترتيب ضيفه نابولي باحثا عن فوز صعب المنال قد يضعه خارج منطقة الهبوط بمعزل عن نتيجة المباراة الاخرى بين امبولي وفروزينوني.

اما فيرونا الخامس عشر والذي يتساوى في النقاط مع امبولي وفروزينوني بـ 31، فيستضيف فيورنتينا.