مدرب توتنهام يوضح بعض الأمور المتعلقة بالنتائج السيئة في الدوري الإنجليزي

ياسر رشاد - القاهرة - اعترف الأسترالي أنجي بوستيكوجلو، مدرب فريق توتنهام هوتسبير، بأن فريقه لا يزال أمامه طريق طويل حتى يتمكن من المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، لكنه يعتقد أنه سيتطور من رحم الألم الحالي الذي يشعر به.

وتلقى توتنهام هزيمته الثالثة على التوالي في بطولة الدوري الإنجليزي، عقب خسارته صفر / 2 أمام مضيفه تشيلسي، أمس الخميس، في مباراة مؤجلة من المرحلة الـ26 للمسابقة.

وتأتي تلك الهزيمة، عقب خسارة الفريق اللندني 2 / 3 أمام ضيفه وجاره أرسنال، يوم الأحد الماضي، وكذلك الخسارة صفر / 4 أمام نيوكاسل يونايتد، منتصف الشهر الماضي.

وقلصت تلك النتائج المخيبة آمال توتنهام في التواجد ضمن المراكز الأربعة الأولى في ترتيب الدوري الإنجليزي، المؤهلة لبطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم القادم، وأثارت تساؤلات حول ما إذا كان بوستيكوجلو لا يزال على المسار الصحيح لتحقيق النجاح الذي طال انتظاره للنادي.

وقبل لقاء الفريق مع مضيفه ليفربول بعد غد الأحد بالمرحلة الـ36 للبطولة، قال بوستيكوجلو: "ما زال أمامنا طريق طويل ولكن هذا لا يعني أننا لا نستطيع رفع راية التحدي في الموسم المقبل".

أضاف مدرب توتنهام "أعتقد أنه فيما يتعلق بالمستوى الذي أريد أن نقدمه، فإننا بعيدون للغاية عن ذلك، لكنني لا أنكر حقيقة أنه يتعين علينا أن نكون قادرين على المنافسة وتحدي النجاح في كل عام أتواجد فيه هنا".

وأوضح بوستيكوجلو في تصريحاته، التي نقلتها وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا) "لن أستبعد أي موسم باعتباره مجرد موسم للبناء. كل عام هو عام البناء للوصول إلى حيث نريد، ولكنها أيضا فرصة لنا لتحقيق النجاح. كما كان الحال هذا العام الذي لم نحقق فيه ما نأمله".

وأجرى بوستيكوجلو تعديلا على فريقه في محاولة لإخراجه من الكبوة التي يعاني منها حاليا، حيث أبقى إيف بيسوما على مقاعد البدلاء أمام أرسنال بينما استبعد جيمس ماديسون من التشكيلة الأساسية في لقاء تشيلسي.

وشعر المدرب المخضرم بالإحباط في ملعب (ستامفورد بريدج)، لكنه جدد الثقة في قدرة فريقه على تحقيق نتيجة إيجابية خلال لقائه الصعب مع مضيفه ليفربول بقيادة مديره الفني الألماني يورجن كلوب.

وشدد مدرب توتنهام "إنني متأكد من معاناة اللاعبين من جراح ولكن هذا أيضا جزء من العملية. لن يتغير الأمر، لن يكون هناك عدد أقل من الديربيات العام المقبل".

وأشار "المباريات الكبرى ستبقى كذلك دائما. يجب أن تشعر بالألم، لكن يتعين عليك أن تفهم أن هذا النوع من القوة في اللقاءات سيكون موجودا دائما عندما تمثل هذا النادي".

وأنهى بوستيكوجلو حديثه قائلا "لا أرى أن أحداً قد تهرب من المسؤولية، ولا أعتقد أن السبب في عدم تحقيق ما نريده هو قلة الجهد أو الرغبة. لكن، كما قلت، يتعين أن يتم وضعك في هذا الموقف. هذه هي الطريقة التي ينبغي أن تسلك بها طريقك".