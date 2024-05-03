حقيقة اصابة ثنائي البايرن قبل صدام شتوتجارت في الدوري الألماني

ياسر رشاد - القاهرة - يفتقد فريق بايرن ميونخ جهود مدافعه الهولندي ماتييس دي ليخت ولاعب الوسط جمال موسيالا في مباراة الفريق ضد مضيفه شتوتجارت، في المرحلة الـ32 ببطولة الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليجا) غدا السبت.

وقال توماس توخيل، المدير الفني لبايرن، في مؤتمر صحفي اليوم الجمعة "ماتييس دي ليخت لن يكون مع الفريق. من المقرر أن يعود للتدريب بعد غد الأحد، ثم لدينا ثلاثة أيام. جمال موسيالا لن يكون معنا أيضا غدا".

وغاب دي ليخت عن مباراة بايرن ضد ضيفه ريال مدريد الإسباني يوم الثلاثاء الماضي في ذهاب قبل نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا، بسبب إصابة في أربطة الركبة، في حين بدأ موسيالا اللقاء، لكنه كان يعاني أيضا من مشاكل في الركبة.

أضاف توخيل أن الجناح ليروي ساني سيسافر مع الفريق لشتوتجارت، بينما تحوم الشكوك بشأن المدافع دايو أوباميكانو.

بدأ بايرن لقائه أمام ريال مدريد بالكوري الجنوبي مينجاي كيم في الدفاع، لكنه كان مسؤولاً عن خطأين فادحين تسببا في هدفي الفريق الملكي خلال المباراة التي انتهت بالتعادل 2 / 2 على ملعب (أليانز أرينا).

وانتقد توخيل كيم بعد المباراة، لكنه قال اليوم "سيستمر في الحصول على دعمنا الكامل ويحظى بمؤازرتنا. هناك فرصة جيدة أن يلعب غدا".

أوضح المدرب الألماني "هناك طرق للدفاع أكثر من أن تكونعدوانيا دائما.

