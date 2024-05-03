ناجلسمان يُعلن عن قائمة المنتخب الألماني المشاركة في يورو 2024

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن الاتحاد الألماني لكرة القدم، اليوم الجمعة، أن يوليان ناجلسمان، المدير الفني للمنتخب الأول، سيعلن قائمة الفريق التي ستشارك في بطولة أمم أوروبا (يورو 2024) يوم 16مايو الجاري.

وسيتم الإعلان عن القائمة قبل يومين من بداية الجولة الأخيرة من الدوري الألماني (بوندسليجا).

ويتوقع أن يعلن ناجلسمان عن 23 اسما على الأقل، ولكن يمكن أن تضم القائمة أسماء إضافية، إذا وافق الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) على اعتماد قائمة تضم 26 لاعبا.

ومن المقرر أن يبدأ المعسكر التدريبي الأول يوم 26 مايو في بلانكنهاين بولاية تورينجن.

ولكن لم يتضح بعد عدد اللاعبين الذين سيكونون جاهزين للمشاركة بحلول هذا الموعد، خاصة وأن لاعبي بايرن ميونخ، وبوروسيا دورتموند وريال مدريد قد لا يتواجدون بسبب خوض المباراة النهائية لبطولة دوري أبطال أوروبا التي تقام في الأول من يونيو بلندن.

كما سينضم لاعبو باير ليفركوزن للمعسكر في وقت لاحق حيث سيخوض أبطال الدوري الألماني المباراة النهائية لكأس ألمانيا أمام كايزرسلاوترن يوم 25 مايو.

بعدها ينتقل المنتخب الألماني لمقر إقامته باليورو في هرتسوغن آوراخ يوم 31 مايو قبل خوض مباراتين وديتين أمام أوكرانيا (3 يونيو) واليونان (7 يونيو).

ويفتتح المنتخب الألماني مباريات يورو 2024 في ميونخ بمواجهة المنتخب الاسكتلندي يوم 14 يونيو.

وفي دور المجموعات، يلتقي المنتخب الألماني مع نظيره المجري يوم 19 يونيو ثم يواجه المنتخب السويسري بعدها بأربعة أيام.