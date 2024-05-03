ياسر رشاد - القاهرة - أعلن البرتغالى جورجى جيسوس المدير الفني لفريق الهلال السعودي تشكيل فريقة أمام نادي التعاون، في المباراة التي تجمعهم مساء اليوم الجمعة ضمن منافسات الجولة 30 من الدوري السعودي للمحترفين.

تشكيل الهلال السعودي الرسمي أمام التعاون في دوري روشن

ويلتقي الهلال مع التعاون، على ملعب استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية، ضمن منافسات الجولة الواحدة والثلاثين من عمر الدوري السعودي للمحترفين.

ويخوض الهلال المباراة متصدرا جدول ترتيب الدوري السعودي ويملك في رصيده 80 نقطة من 26 انتصارا وتعادلين بينما لم يتعرض لأي خسارة، ويتبقى له مباراة مؤجلة، فيما يأتي التعاون في المركز الرابع برصيد 51 نقطة حصدها من 14 مباراة وتسع تعادلات فيما نال 6 خسائر.

وتبدأ مباراة الهلال والتعاون مساء اليوم الجمعة في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

وتذاع مباراة الهلال والتعاون في الدوري السعودي عبر فضائية SSC1 HD وSSC1 SD، وأسندت شبكة قنوات ssc مهمة نقل فعاليات وأحداث مباراة الهلال والتعاون للمعلقين فهد العنزي ومشاري القرني ومحمد حسين اضرضور.