الصحف الإيطالية تحدد قائمة المرشحين لقيادة الميلان في الموسم المقبل

ياسر رشاد - القاهرة - حددت صحيفة لاجازيتا ديللو سبورتو الإيطالية قائمة المدربين المرشحين لقيادة الميلان الايطالي في الموسم المقبل خلفا للمدير الفني الحالي ستيفانو بيولي والذي سيترك مقعده في قيادة الروسونيري بنهاية الموسم الحالي .

وكان نادي الميلان قد فشل هذا الموسم في الحفاظ في المنافسة على لقب الدوري الإيطالي الذي أحرز منافسه انترميلان كما سقط في المنافسة على لقب بطولة الدوري الأوربي بعدما انتقل إليها بعد فشله في تخطي دوري المجموعات في بطولة دوري أبطال أوربا.

وكان الأسباني جوليان لوبيتيجي المدير الفني السابق لاشبيلية وريال مدريد الاسبانيين هو المرشح الاول لقيادة الميلان الا ان المفاوضات فشلت بين الطرفين في الأمتار الأخيرة.

وقالت صحيفة لاجازيتا ديللو سبورتو ان الإيطالي روبرتو دي زربي هو المرشح المفضل لدى ادارة الميلان للتعاقد معه لقيادة الروسونيري في الموسم المقبل الا ان الشرط الجزائي الموجود في تعاقد روبرتو دي زربي مع نادي برايتون الأنجليزي سيقف عائقا امام إتمام الصفقة خاصة وانه يبلغ ١٦ مليون جنية استرليني وهو ما لن تستطيع إدارة الميلان تلبيته .

وكشفت لاجازيتا دخيلو سبورتو عن قائمة المرشحين مؤكدة ان المدير الفني الاورجوياني لنادي بيل الفرنسي باولو فونسيكا هو المرشح الاول لقيادة الميلان بعد نتائجه الجيدة مع ليل وايضا خبراته السابقة مع روما الإيطالي وايضا يوجد اسم الهولندي فان بوميل الذي ينتهي تعاقده مع نادي رويال انتويرب مرشح بقوة ايضا نظرا لكونه كان لاعبا في صفوف الميلان واخيرا البرتغالي سيرجيو كونسيساو المدير الفني الحالي لفريق بورتو البرتغالي .