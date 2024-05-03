صراع انجليزي على ضم موهبة كريستال بالاس

ياسر رشاد - القاهرة - دخل فريق ليفربول الأنجليزي صراعا قويا مع منافسه مانشيستر يونايتد لضم احد اهم مواهب الدوري الأنجليزي ولاعب كريستال بالاس الشاب مايكل اوليسي.

و كان نادي ليفربول الذي سيدخل الموسم المقبل بادارة فنية جديدة بعد استقالة الألماني يورجن كلوب واقتراب الإعلان عن تعيين الهولندي آرون سلوت مديرا فنيا جديدا للفريق وايضا تواجد مايكل ادواردز مديرا تنفيذيا جديدا و ريتشارد هيوز مديرا رياضيا يبدو أن سيدخل فترة انتقالات صيفية ساخنة للغاية لاعادة ترتيب أوراق الفريق من جديد وكان اول الاعبين الذين دخل النادي في مفاوضات لضمهم هو مايكل اوليسي جناح فريق كريستال بالاس الذي يرغب ايضا مانشيسار يونايتد في ضمه بعد المستوى الرائع الذي ظهر به مع كريستال بالاس .

وقالت صحيفة الديلي ميل ان مايكل اوليسي بدأ من أولويات إدارة مانشيستر يونايتد بعد الإشادة الكبيرة بامكانياته من كل خبراء الكرة في انجلترا ومنح السير جيم راتكليف الضوء الأخضر لاتمام عملية ضمه الا ان دخول ليفربول المنافسة على ضم الاعب خلط الأوراق خاصة وان ليفربول سيمنح مايكل اوليسي فرصة الظهور في دوري أبطال أوربا في الموسم المقبل وهو الأمر الذي سيمون غير متاح لمانشيستر يونايتد .

واشارت صحيفة الديلي ميل ان ان مايكل اوليسي سيكون أحد اهم البدائل للنجم المصري محمد صلاح سواء رحل عن ليفربول او استمر مع الفريق حيث أن إدارة ليفربول ترى ان محمد صلاح احد أساطير النادي ويمكن لأي لاعب شاب ان ياخذ منه الكثير من الخبرات خلال الفترة القادمة .