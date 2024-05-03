بعد فوز فودين.. ما هو ترتيب صلاح في جائزة لاعب الموسم بـ الدوري الإنجليزي؟

تمكن نجم مانشستر سيتي، فيل فودين، اليوم الجمعة، من الفوز بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز، لأول مرة في مسيرته.

وأعلن اتحاد كُتاب كرة القدم في إنجلترا، اليوم الجمعة، فوز المهاجم فيل فودين، بجائزة لاعب العام في الدوري الإنجليزي.

وحصل فودين، على أعلى نسبة من الأصوات بواقع (42%)، متفوقًا على كل من لاعب خط وسط أرسنال ديكلان رايس، ونجم مانشستر سيتي، ورودري، اللذين حلا في المركزين الثاني والثالث، على الترتيب.

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ترتيب محمد صلاح في جائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي

وبحسب ما نشرته صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، للترتيب النهائي لجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي، حيث حل الدولي المصري محمد صلاح في المركز الثامن، خلف قائد ليفربول، فيرجيل فان دايك، صاحب المركز السابع.

وجاء كل من: مارتن أوديجارد (آرسنال)، وأولي واتكينز (أستون فيلا)، وكول بالمر (تشيلسي)، الذين احتلوا باقي المراكز الستة الأوائل.

وبات فودين ثالث لاعب من نادي مانشستر سيتي، بفوز بالجائزة، في آخر 4 سنوات، بعد روبن دياز في 2021، وإيرلينج هالاند العام الماضي.