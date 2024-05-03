"لم يحدث من قبل".. باير ليفركوزن قريبا من تحقيق إنجاز تاريخي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

يقترب فريق باير ليفركوزن من تحقيق إنجازا تاريخيا، وأصبح الفريق الألماني على بعد خطوة واحدة من نهائي الدوري الأوروبي، بعد الفوز على روما في معقل داره مساء أمس، بثنائية نظيفة، في ذهاب نصف نهائي البطولة.

وتوج الفريق الألماني، رسميا ببطولة الدوري الألماني، وواصل الحفاظ على نظافة شباكه، بالتعادل مع بروسيا دورتموند وضيفه شتوتغارت بنتيجة 1-1 و2-2 على التوالي، ويقترب الفريق من تحقيق إنجازا تاريخيا، حققه فريقان فقط من الدوريات الخمسة الكبرى، أنهيا الدوري دون أي خسارة في القرن الـ21، وهما أرسنال في الدوري الإنجليزي موسم 2003-2004 ويوفنتوس في السيريا آ موسم 2011-2012، ولم يحقق أي فريق من الدوري الإسباني هذا الإنجاز من قبل.

وبات الفريق قريبا من إنهاء الموسم، بثلاثية، بعد حصد الدوري الألماني للمرة الأولى في تاريخه ووصوله لنهائي كأس ألمانيا، ووضع قدما في نهائي الدوري الأوروبي، لكن الإنجاز الأكبر هو التتويج بهذه البطولات دون أي هزيمة، وهو أمر لم يحدث مطلقًا في التاريخ.

وخرج باير ليفركوزن من دور مجموعات الدوري الأوروبي بالعلامة الكاملة، وتفادى الخسارة بأعجوبة أمام كارباج أغدام الأذربيجاني، بعدما كان متأخرا في النتيجة، لكنه تعادل في الذهاب وقلب النتيجة في الإياب.

وكان روما الإيطالي قريبا من تحقيق الإنجاز السابق في موسمه التاريخي 2011-2012، إلا أنه خسر نهائي كأس إيطاليا، ضد نابولي، كما أنه لم يخض أي بطولة أوروبية خلال هذا الموسم.

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