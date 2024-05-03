فانتازي.. أبرز نصائح الجولة 36 من الدوري الإنجليزي الممتاز

محمد اسماعيل - القاهرة - تبدأ الجولة 36 من فانتازي الدوري الإنجليزي الممتاز اليوم الجمعة، حيث سيتم غلق نافذة انتقالات الأسبوع في تمام الساعة الـ8.30 قبل مباراة إيفرتون ولوتون تاون.

ويجب بناء فريق للجولة 36 يتوافق مع الأسبوع المزدوج (DGW37) والتركيز على لاعبي اليونايتد، والسيتي وتشيلسي وتوتنهام ونيوكاسل.

وفي حراسة المرمى، يعد دوبرافكا من أبرز ترشيحات الجولتين 36 و37، حيث يلاقي بيرنلي ثم برايتون ومانشستر يونايتد.

والتركيز على دفاع أرسنال ومانشستر سيتي خلال الفترة المقبلة يعد مهما جدا، ويمكن شراء بن وايت أو جابرييل من الجانرز، وجفارديول أو كايل ووكر من المان بلو.

وفي خط الوسط، مستوى دي بروين خلال الفترة الماضية يفرض على الجميع شراؤه بجانب فيل فودين، والمتألق كول بالمر.

ويجب التركيز على الماكينه النرويجية إيرلينج هالاند بعد عودته للتسجيل أمام نوتنجهام في الجولة الماضية، ثم السويدي ألكسندر إيزاك.

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