فانتازي.. أفضل 11 لاعبا للجولة 36 من الدوري الإنجليزي الممتاز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

رشح كشافة فانتازي الدوري الإنجليزي أفضل 11 لاعبا للجولة 36، يمكنهم التألق والمشاركة في الأهداف والشباك النظيفة في تشكيل 3-4-3، حيث تم تعيين هالاند قائد للفريق وبالمر نائبا له.

وسيتم غلق نافذة انتقالات فانتازي الدوري الإنجليزي اليوم الجمعة، في تمام الساعة 8.30 مساء بتوقيت مصر.

مارك فليكين (برينتفورد) 4.7 مليون جنيه إسترليني

زيارة فولهام تمنح حارس مرمى برينتفورد الفرصة لمواصلة التألق على أرضه، حيث حافظ فليكين على شباكه نظيفة في كل من المباراتين الأخيرتين لفريق برينتفورد على ملعب جتيش كوميونيتي وحقق 18 نقطة.

ترينت ألكسندر أرنولد (ليفربول) 8.4 مليون جنيه إسترليني

يقدم الظهير الأيمن الإنجليزي طرقا متعددة للعودة ضد توتنهام هوتسبر على ملعب أنفيلد، وغاب أرنولد عن المشاركة في الأهداف أو الشباك النظيفة مرتين فقط في 10 مباريات على أرضه هذا الموسم، بمتوسط 6.3 نقطة لكل مباراة في تلك المواجهات بفضل هدف وأربع تمريرات حاسمة وخمس شباك نظيفة.

جابرييل (آرسنال) 5.4 مليون جنيه إسترليني

يتمتع قلب دفاع أرسنال بإمكانيات هائلة على طرفي الملعب على أرضه أمام بورنموث، وساعد جابرييل فريق الجانرز في الحفاظ على نظافة شباكه 16 مرة في الدوري في موسم 2023/24، بينما احتلت تسديداته الـ 26 داخل منطقة الجزاء المرتبة الثانية بين جميع المدافعين في فانتازي.

جوسكو جفارديول (مانشستر سيتي) 5 مليون جنيه إسترليني

الكرواتي لاعب مانشستر سيتي هو المدافع الأكثر شراء للجولة 36، حيث تم شراؤه من قبل أكثر من 130 ألف مدرب قبل الموعد النهائي، وجمع جفارديول بين هدفين وتمريرة حاسمة وثلاث شباك نظيفة في مبارياته الست الأخيرة ليحقق 44 نقطة، قبل مواجهة ولفرهامبتون.

بوكايو ساكا (آرسنال) 9 مليون جنيه إسترليني

يواجه الجناح الإنجليزي نظيره بورنموث، بعد هدف وتمريرة حاسمة ضد توتنهام في الأسبوع الماضي، ورفع جناح أرسنال رصيد نقاطه إلى 214، مما يجعل 2023/24 أفضل موسم له على الإطلاق في فانتازي.

فيل فودين (مانشستر سيتي) 8.4 مليون جنيه إسترليني

سجل فودين خمسة أهداف في آخر ثلاث مباريات على أرضه في الدوري، محققا 38 نقطة، قبل مواجهة ولفرهامبتون.

كاي هافرتز (آرسنال) 7.5 مليون جنيه إسترليني

يستضيف الألماني فريق بورنموث بعد تسجيله 10 نقاط فأكثر خلال آخر أسبوعين، وسجل هافيرتز ثمانية أهداف وست تمريرات حاسمة و100 نقطة للفريق بدءًا من الأسبوع 25 فصاعدا.

كول بالمر (تشيلسي) 6.2 مليون جنيه إسترليني

المواجهة على أرضه مع وست هام يونايتد تمنح منافس تشيلسي على حذاء كاسترول الذهبي الفرصة لتسجيل المزيد من الأهداف، ويواجه بالمر فريق هامرز الذي استقبل أربعة أهداف على الأقل في اثنتين من آخر ثلاث رحلات خارج أرضه.

إيرلينج هالاند (مان سيتي) 14.1 مليون جنيه إسترليني

بعد أن شهد عودته من الإصابة بهدف من مقاعد البدلاء ضد نوتنجهام فورست في الأسبوع الماضي، يبدو أن النرويجي سيبدأ أساسيا ضد ولفرهامبتون، في المباريات على أرضه هذا الموسم، 19 فرصة خطيرة لهالاند و55 تسديدة في منطقة الجزاء هي أكثر من ضعف إجمالي أي زميل في الفريق.

أولي واتكينز (أستون فيلا) 9 مليون جنيه إسترليني

مهاجم أستون فيلا لديه 17 عودة هجومية في الدوري في المباريات خارج أرضه هذا الموسم، حيث سجل 10 أهداف وصنع سبعة آخرين، حقق واتكينز أفضل رصيد نقاط له على الإطلاق في فانتازي وهو 23 نقطة ضد مضيفه برايتون في الجولة 7 بفضل ثلاثة أهداف وتمريرتين حاسمتين.

جان فيليب ماتيتا (كريستال بالاس) 5.1 مليون جنيه إسترليني

حقق مهاجم كريستال بالاس نجاحا كبيرا تحت قيادة المدرب الجديد أوليفر جلاسنر، حيث سجل في جميع مبارياته الخمس على أرضه تحت قيادة النمساوي، ويستضيف ماتيتا مانشستر يونايتد على خلفية سبعة أهداف وتمريرة حاسمة و 48 نقطة خلال تلك المواجهات.

لمشاهدة المزيد من النصائح للجولة 36 -