نجوم سلة الاتحاد السكندري يواصلون الاحتفالات بعد التتويج بكأس مصر

ياسر رشاد - القاهرة - فاجأ لاعب فريق سلة نادى الاتحاد السكندرى ميدو طه زملائه بتشغيل مجموعة من أغانى المهرجانات إحتفالا بفوز الفريق الاول لكرة السلة بكأس مصر فى المباراة التى أقيمت أمس أمام النادى الاهلى وأنتهت لصالح زعيم الثغر بفارق ثلاث نقاط بنتيجة ٦٥:٦٨ ليشاركه الاحتفال محمد احمد سلامة عضو مجلس الادارة حيث ألتقتت لهما الصور بشكل عفوى

ومن جانبه قال سلامة “ بصراحة فرحة لا توصف لنا جميعا لحظة إطلاق صافرة الحكم وإنتهاء المباراة لصالح الاتحاد السكندرى نادينا العريق صاحب التاريخ العريض فى اللعبة ويستحق اللاعبين عن جدارة لقب ملوك السلة فى مصر ”

وعلق عن مشاركته للاعب ميدو طه الاحتفال قائلا " بصراحة ميدو لاعب دمه خفيف وفاجأنا بالحركة دى وبشكل عفوى الكل غنى ورقص لأن الفرحة كبيرة والبطولة كان الجمهور مناظرها بفارغ الصبر ولم يكن هناك أى سبب لعدم الفوز بعد توفير كل سبل النجاح

وأكد عضو مجلس الادارة على المجهود المبذول من محمد مصيلحى رئيس مجلس الادارة طوال الفترة الماضية مؤكدا على أن الجميع يعمل مشيرا بقوله هذا الرجل يتحمل فوق طاقته ولديه حمل كبير لا يستطيع أحد أن يتحمله ولولا محمد مصيلحى ما كنا أحتفلنا بالكأس اليوم لأنه متواصل بشكل غير عادى معهم فهو. رئيس نادى بدرجة مشجع وعلى الجماهير العظيمة أن تفرح بناديهم وببطولة كأس مصر