الخليج 365 ترصد أحتفالات لاعبى سلة الاتحاد واسرهم بكأس مصر

ياسر رشاد - القاهرة - رصدت الخليج 365 أحتفالات أسر لاعبى سلة الاتحاد السكندرى عقب فوزهم بكأس مصر رقم “١٤” زعيم الثغر حيث تابع أسر اللاعبين من المدرجات المباراة المثيرة والحماسية لآخر ثانية بين الفريق الاول لنادى الاتحاد السكندرى وفريق النادى الاهلى والتى أنتهت بفوز الاتحاد بفارق ٣ نقاط بنتيجة ٦٥:٦٨ عقب إحراز اللاعب أحمد عادل “ دولا” ثلاثية فى وقت قاتل حسم المباراة بفعل فاعل لزعيم الثغر

وعقب المباراة كان إحتفال النجم أنس أسامة مع أبنته بالكأس والتى لم تفارق والدها حتى إستلام الميداليات وكأس البطولة والتى أصبح وجودها أيقونة للفوز حيث شاركته بالحضور الذى أنتهى بالفوز مؤخرا أثناء مشاركة أسامة منتخب مصر وحسم النهائى لصالح المنتخب فى البطولة العربية

أما نجم المباراة أحمد عادل “دولا” صاحب ثلاثية الفوز فقد حضر المباراة لمتابعته كل من شقيقته ووالده عادل عبد الهادى الذى نشر صوره له مع نجله حاملا كأس أفضل ثلاثية بالمباراة على صفحته الشخصية الFacebook معلقا عليها بالاشارة الى “دولا” بعبارة “ المال الحلال أهو”

أما نجم الاتحاد هيثم كمال فلقد ألتقت الصور التذكارية مع زوجته ونجله وأبنته مما يعبر عن روح الاسرة الواحد بين لاعبى فريق زعيم الثغر

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