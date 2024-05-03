مجلس إدارة إنبى يفتتح الأنشطة الإجتماعية والرياضية بجولدن هايتس

ياسر رشاد - القاهرة - قرر مجلس إدارة نادى إنبى برئاسة الأستاذ أيمن الشريعى، عصر أمس لخميس 3 مايو 2024، إفتتاح أنشطة النادى الإجتماعية والترفيهية بنادى جولدن هايتس، حيث تخلل الإفتتاح عدد من الفقرات الترفيهية، فضلاً عن الفقرات الإستعراضية والغنائية، التى تناسب الأعضاء وآسرهم، وسط أجواء من البهجة والسعادة.

جاء الإفتتاح بحضور مجلس إدارة النادى، أيمن الشريعى رئيس النادى ووائل الإمام نائب رئيس مجلس الإدارة وعبدربه ابراهيم أمين الصندوق والأستاذ محمد رفاعي المدير التنفيذي، والكابتن عبد الناصر محمد المدير الرياضي ، والكابتن عماد جابر رئيس قطاع الناشئين والكابتن أيمن زكريا رئيس جهاز تنس الطاولة والأستاذ حسام عبد المحسن محاسب نادى إنبى.

بينما حضر الإفتتاح من جانب نادي جولدن هايتس المهندس سراج الدين ايوب رئيس مجلس إدارة شركه عباد الرحمن للأنشطة الرياضيه الممثله لنادي جولدن ، واللواء مسعد عطا الله المدير التنفيذي لنادي جولدن ، والدكتور ابراهيم محرم مدير النشاط الرياضي لنادي جولدن .

بالإضافة لحضور مكثف من أعضاء الجمعية العمومية للنادى وآسرهم ، والذين عبروا عن سعادتهم الكبير بتلك الخطوة الهامة للنادى، والتى من شأنها إتاحة الفرصة لأبنائهم لممارسة الرياضة بشكل مميز من خلال إدارة النادى.

فيما حرص الأستاذ أيمن الشريعى رئيس النادى على تهنئة أعضاء الجمعية العمومية بإفتتاح أنشطة النادى الترفيهية ، مؤكداً بأن ألإفتتاح يأتى في سياق الجهد المبذول لتعزيز أواصر العلاقات الاجتماعية والتخفيف من ضغوط العمل مع تقديم خدمات ترفيهية ورياضية مميزة للعاملين وآسرهم ، مشيراً إلى تكامل جهود النادى مع أعضاء الجمعية العمومية لتحقيق هذه الأهداف ، كما أكد الشريعى أن الشراكة مع نادى جولدن شراكة مثمرة للغاية وستعود بالنفع على أعضاء الناديين بشكل كبير فى المستقبل القريب .

وعبر المهندس وائل الإمام نائب رئيس النادى عن سعادته البالغة بهذا الإنجاز الهام والذى يعتبر تحدياً من نوع خاص للمجلس ، مؤكداً بأن نادى إنبى يمر بمرحلة من الإستقرار الكبير ، ولكنها في نفس الوقت مرحلة مليئة بالتحديات، وأن مجلس الإدارة يمضي قدمًا نحو مزيد من النجاحات والإنجازات التي تليق بالنادي وأعضائه.

وتأتى إتفاقية التعاقد كمرحلة أولى لتوفير خدمات النادى من ( الجيمانزيوم وحمام سباحة نصف أوليمبى وحمام أطفال ترفيهى وكافيتريا ) تحت اشراف تخصصي من مدربين و مدربات علي مدار الساعه وذلك لتلبية رغبات أعضاء الجمعية العمومية واَسرهم بنادى إنبى ، فيما سيعلن لاحقاً عن إستكمال باقى الإتفاقية والتى ستشمل ( ملعب بادل تنس وملعب متعدد الإستخدمات ) .