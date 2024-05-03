جالاردو يفاجئ إدارة الاتحاد السعودي بقراره حول مستقبل الغامدي

فاجأ الأرجنتيني مارسيلو جاياردو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، إدارة العميد بقراره حول مستقبل حامد الغامدي.

وأكدت صحيفة الرياضية أن جالاردو أمر بتمديد إعارة حامد الغامدي، بالاتفاق مع الإسباني رامون بلانيس، المدير الرياضي.

يأتي ذلك في ظل اقتناع المدرب الأرجنتيني، بالقدرات الفنية للاعب، رغم ظهوره القليل مع الاتحاد منذ انضمامه إلى الفريق على سبيل الإعارة من الاتفاق، في يناير الماضي، بسبب الإصابة التي تعرض لها.

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وشارك الغامدي في 36 دقيقة فقط مع الاتحاد خلال مباراتين في كأس الدرعية للسوبر السعودي أمام الوحدة في نصف النهائي، والهلال بالنهائي.

ويواجه الاتحاد نظيره أبها، في إطار منافسات الجولة الثلاثين من بطولة الدوري السعودي للمحترفين، مساء اليوم الجمعة.

وتبدأ أحداث المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والعاشرة بتوقيت أبوظبي.