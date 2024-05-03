عودة كورتوا.. قائمة ريال مدريد لمواجهة قادش في الدوري الإسباني

أعلن المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لـ ريال مدريد، قائمة فريقه لمواجهة قادش، غدا السبت، في الجولة 34 من الدوري الإسباني.

وشهدت قائمة ريال مدريد، استدعاء جميع لاعبي الفريق، باستثناء المدافع النمساوي ديفيد ألابا، والذي يغيب منذ فترة طويلة.

وتواجد في قائمة الميرنجي، الحارس البلجيكي تيبوا كورتوا ولاعب خط الوسط الفرنسي تشواميني.

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وجاءت قائمة ريال مدريد كالتالي:

حراسة المرمى: كورتوا، لونين، كيبا

الدفاع: كارفاخال، ميليتاو، ناتشو، لوكاس فاسكيز، فران جارسيا، روديجر، ميندي

في الوسط: بيلينجهام، كروس، مودريتش، كامافينجا، فالفيردي، تشواميني، سيبايوس، أردا جولر

خط الهجوم: فينيسيوس جونيور، رودريجو، خوسيلو، إبراهيم دياز

ويحتل نادي ريال مدريد، صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني الممتاز “الليجا”، برصيد 84 نقطة، أما قادش فيأتي في المركز 18 برصيد 26 نقطة.

الجدير بالذكر أن ريال مدريد، سيستضيف نظيره بايرن ميونخ، في إياب دور نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، يوم الأربعاء الموافق 8 مايو الجاري، على أرضية ملعب سانتياجو برنابيو.