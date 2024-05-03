"لمزاملة ميسي".. دي ماريا يقترب من الانضمام إلى إنتر ميامي الأمريكي



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد

كشفت تقارير صحفية أرجنتينية اليوم الجمعة، عن وجود مفاوضات من جانب فريق إنتر ميامي الأمريكي للتعاقد مع نجم بنفيكا البرتغالي أنخيل دي ماريا، للانضمام للفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وينتهي عقد اللاعب الأرجنتيني رفقة فريق بنفيكا البرتغالي، بنهاية الموسم الحالي، مع وجود رغبة من اللاعب في عدم تجديد تعاقده مع الفريق.

وذكرت صحيفة "tyc" الأرجنتينية: "إن إنتر ميامي دخل في مفاوضات مع اللاعب الأرجنتيني، لضمه في الصيف المقبل، في صفقة انتقال حر".

وحال إتمام التعاقد من قبل نادي إنتر ميامي مع اللاعب الأرجنتيني، سيتزامل مرة أخرى مع زميله في المنتخب ليونيل ميسي.

وتمكن الثنائي ميسي ودي ماريا، من قيادة المنتخب الأرجنتيني لتحقيق لقب كأس العالم، في نسخته الأخيرة الذي أقيم في قطر 2022.

وخاض دي ماريا 46 مباراة رفقة بنفيكا البرتغالي في مختلف البطولات، تمكن خلالهم من تسجيل 16 هدفاً وتقديم 15 تمريرة حاسمة.