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أنشيلوتي يعلن جاهزية كورتوا للمشاركة في مباراة ريال مدريد وقادش بالدوري

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد

أكد الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لفريق الإسباني، على جاهزية حارس الفريق تيبو كورتوا، للمشاركة في مباراة قادش غداً بالدوري الإسباني.

ويلاقي فريق ريال مدريد نظيره قادش غداً، في تمام الساعة الخامسة والربع مساءً بتوقيت القاهرة، على ستاد "سانتياجو برنابيو"، في إطار منافسات الجولة الـ34 ببطولة .

وقال أنشيلوتي خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة اليوم: "تيبو كورتوا بخير الآن وأصبح جاهزاً للمشاركة في المباريات، وسيلعب غداً في مباراة قادش بعد غياب طويل عن الملاعب".

وأضاف: "هل يشارك تيبو كورتوا في نهائي دوري أبطال أفريقيا؟، النهائي الأهم الذي نفكر فيه الآن، هي مباراة إياب نصف نهائي دوري الأبطال أمام بايرن ميونخ، وسيشارك فيه أندرية لونين".

وغاب كورتوا عن المشاركة في المباريات رفقة ريال مدريد، منذ بداية الموسم الحالي، بسبب إصابته بقطع في الرباط الصليبي قبل انطلاق الموسم الحالي.

ويحتل ريال مدريد صدارة ترتيب الدوري الإسباني لكرة القدم، برصيد 84 نقطة من 32 مباراة خاضهم بالمسابقة، وبفارق 11 نقطة عن أقرب منافسيه فريق صاحب المركز الثاني برصيد 73 نقطة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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