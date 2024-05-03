حجازي على مقاعد البدلاء بتشكيل اتحاد جدة أمام أبها في الدوري السعودي

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن مارسيلو جاياردو مدرب فريق الاتحاد تشكيل فريقه أمام أبها في المباراة التي تجمعهما مساء اليوم الجمعة ضمن منافسات الجولة الـ 30 من بطولة الدوري السعودي.



ويتواجد الدولي المصري أحمد حجازي لاعب فريق الاتحاد على مقاعد البدلاء في مباراة اليوم.

ويرغب اتحاد جدة بمصالحة جماهيره بعد السقوط الأخير أمام الهلال في كأس خادم الحرمين الشريفين بنتيجة هدفين مقابل هدف.

ويأتي اتحاد جدة في المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 50 نقطة، فيما يقع فريق أبها بالمركز السابع عشر، ولديه 25 نقطة.